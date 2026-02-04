Собянин рассказал о развитии ядерной медицины в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в профессиональный праздник врачей-онкологов рассказал о работе специалистов и развитии онкологической помощи в столице. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

«Московская команда онкологов — это тысяча врачей, объединенных общей целью: дать каждому шанс на выздоровление. Каждый спасенный пациент, каждая продленная жизнь — это ваша личная победа. Спасибо вам за труд на благо москвичей!» — отметил мэр.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений программы развития здравоохранения Москвы. В приоритете увеличение точности и скорости диагностики, внедрение персонализированных методов лечения с учетом особенностей течения заболевания. Существенный вклад в решение задач вносит ядерная медицина, которая меняет подход к диагностике и персонализированному лечению болезней. Благодаря развитию инфраструктуры и обновлению парка оборудования в Москве число исследований значительно выросло за последние годы.

Ключевую роль в этом сыграл комплекс современной техники, включающий:

— аппараты позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Они позволяют наиболее полно оценить распространенность онкологического процесса за одно исследование;

— комбинированные системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, которые создают единое изображение с данными о работе органов, точно наложенными на их трехмерное анатомическое строение;

— рентгенотерапевтические аппараты, используемые для лучевой терапии;

— линейные ускорители для лучевой терапии с высочайшей точностью, минимально затрагивающей здоровые ткани.

Технологии ядерной медицины представлены в семи стационарах Москвы: многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка», клиническом научном центре имени А.С. Логинова, городской клинической больнице им. С.С. Юдина, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, госпитале для ветеранов войн № 3, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, детской ГКБ имени Н.Ф. Филатова.

В прошлом году высокоточную радиоизотопную диагностику прошли свыше 32 тысяч пациентов, включая более 4 тысяч детей. Было проведено более 41 тысячи исследований - в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Так, в ММКЦ «Коммунарка» используют современный комплекс из трех линейных ускорителей, в связке с которым работают КТ/МРТ для предлучевой топометрии, блок близкофокусной рентгенотерапии для лечения поверхностных новообразований, блок брахитерапии. В последний год диагностику и лечение прошли 9 тысяч человек, ПЭТ/КТ — более 2,8 тысячи пациентов, ОФЭКТ/КТ — свыше 3 тысяч, лучевую терапию — более 3,3 тысячи. В свою очередь, в онкологическом центре ГКБ имени С.С. Юдина применяется радионуклидная терапия с использованием современных радиофармпрепаратов по индивидуальным протоколам. За два года такую терапию в онкоцентре получили более 900 пациентов.

В столице планируют расширить применение технологий ядерной медицины, чтобы предоставить современное эффективное лечение и диагностику большему числу горожан.

