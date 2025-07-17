Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на заседании Президиума правительства столицы представила доклад о совершенствовании цифровых сервисов в здравоохранении, по итогам обсуждения мэр Сергей Собянин поручил продолжить развитие соответствующей единой цифровой платформы. Она объединяет поликлиники, стационары и скорую помощь Москвы, позволяет оказывать медицинские услуги на новом технологическом уровне. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Цифровая трансформация столичного здравоохранения стартовала в 2011 году с создания единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Она стала технологическим ядром медицины города. Сейчас цифровая медицина вышла за рамки просто проекта, она охватывает ключевые направления диагностики и лечения. В частности, она включает электронную регистратуру, единую радиологическую информационную систему, централизованный лабораторный сервисы, электронную медкарту, позволяет внедрять умные алгоритмы и сервисы на основе искусственного интеллекта.

Цифровое здравоохранение Москвы - одно из самых передовых в мире с точки зрения используемых технологий. Единый цифровой контур здравоохранения города объединяет свыше 120 тысяч врачей и медсестер, больницы, поликлиники, скорую помощь. Все обращения к врачу — от визита к терапевту до сложной операции — фиксируются в ЕМИАС в электронном виде, сведения аккумулируются в электронной карте, которая доступна врачу и пациенту.

Информационные системы столичного правительства имеют высокий класс защиты, регулярно проходят проверки и аттестацию. Хранение и обработка персональных данных в них проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ.

На базе цифровой платформы создают и внедряют десятки сервисов, позволяющих медикам быстрее ставить диагнозы и отслеживать эффективность лечения, а пациентам — записываться на прием в один клик, получать результаты исследований, оформлять рецепты и справки, следить за ходом лечения и дистанционно общаться со специалистами.

