Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Печатниках и Южнопортовом

Строительство и реконструкция шести километров дорог планируются в районах Южнопортовый и Печатники в Москве, чтобы улучшить пассажирскую и автомобильную доступность. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Работы проведут в том числе на участках улиц Угрешской и Южнопортовой, 2-го и 3-го Угрешских проездов.

«На Угрешской улице продлят действующую трамвайную линию на 900 метров с организацией пересадки на станцию МЦК Угрешская Московского центрального кольца», — написал Собянин.

Кроме того, будет построено здание конечной станции наземного городского транспорта и обустроена отстойно-разворотная площадка. При этом рядом с Шоссейным проездом возведут надземный пешеходный переход через железнодорожные пути.

Завершение работ планируется в 2028 году.

