Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Свыше 70 компаний, выпускающих станки, инструменты и высокотехнологичные роботизированные системы, работают на производственных площадках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«В 2024 г. их выручка превысила 18 млрд рублей — на 42,6% больше, чем годом ранее, и этот высокотехнологичный сегмент промышленности ежегодно увеличивается в объемах», - указал градоначальник.

Столичные предприятия работают на внутренний рынок и активно экспортируют продукцию в том числе в ОАЭ, Узбекистан, Турцию, Таджикистан, Китай. Производители поставляют станки для лазерной резки металла и шлифовки, промышленных роботов, цифровые панели управления и другое оборудование.

Москва предлагает спецпрограммы льготного кредитования для приоритетных отраслей, которые позволяют привлекать финансирование по сниженной ставке для развития производства. Так, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует до 5 млрд рублей затрат на уплату процентов по кредитным договорам с банком либо лизинговой организацией. Московский гарантийный фонд осуществляет поддержку по кредитным обязательствам бизнеса, покрывая до 70% кредита до 100 млн рублей. При поддержке столичного правительства компании уже привлекли более 500 млн рублей заемного финансирования для своих проектов.

Предприятия могут получить поддержку и через платформу i.moscow – это гранты до 30 млн рублей на оборудование и развитие деятельности. Доступно возмещение расходов на покупку или лизинг оборудования, компенсация процентов по кредитам. Соискателями могут стать участники Московского инновационного кластера.

Кроме того, в столице предоставляют налоговые преференции резидентам ОЭЗ «Технополис Москва». На 10 лет предприятия освобождают от налогов на имущество, землю и транспорт, уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе грузов в рамках процедуры свободной таможенной зоны. При этом ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%.

Москва активно содействует развитию кадрового потенциала в станкостроении и повышению престижа инженерных профессий. Так, в прошлом году президент Владимир Путин открыл Флагманский центр практической подготовки колледжей в ОЭЗ «Технополис Москва». Первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки кадров с учетом потребностей столичной экономики может обучать более трех тысяч студентов в год. В центре доступны в том числе полигоны токарных, фрезерных станков, слесарно-сварочных работ, лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации, машиностроительного проектирования. В рамках проекта «Техностажировка» в ОЭЗ молодые специалисты могут пройти практику, получить релевантные навыки на ведущих промышленных предприятиях.

Предприятия успешно развивают свое производство в Москве, в их числе компания «Технорэд». Организация запустила робоцентр по производству промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Также компания открыла лабораторию робототехники в РЭУ имени Г.В. Плеханова, где студентов готовят к работе с реальными задачами промышленного сектора.

