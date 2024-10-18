Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве
С начала 2024 года в Москве построили 158 нежилых объектов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это социальная, коммерческая и административно-деловая инфраструктура, которая позволила организовать более 38,5 тысячи рабочих мест.
Градоначальник напомнил, что с 2020 года в Москве реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой застройщики одновременно с жилыми домами возводят деловые центры, промышленные комплексы, детские сады, школы и другие социально значимые объекты, благодаря чему получают от города льготы.
«В результате в районах создается комплексная инфраструктура, а у жителей появляется возможность найти работу рядом с домом», - написал Собянин.
Он добавил, что благодаря программе, районы столицы сбалансированно и комплексно застраивают, снижая дефицит рабочих мест и сокращая маятниковую миграцию.
Ранее Собянин заявил, что Москва остается лидером среди регионов по объему выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru