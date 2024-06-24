Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве
В стратегию системы социальной защиты, которая разработана в Москве до 2030 года, вошли меры поддержки для инвалидов, ветеранов спецоперации и пожилых людей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что сейчас для нуждающихся граждан действует специальный удобный сервис для обслуживания на дому «Мой социальный помощник». Цифровой алгоритм помогает сформировать индивидуальный список услуг для каждого человека.
«Использование мобильного приложения полностью избавило специалистов от бумажной работы, позволяя видеть перечень необходимых москвичу услуг, а также отмечать объем и качество их выполнения в онлайн-режиме», — рассказал мэр.
Сейчас помощь на дому по новому стандарту получают около 100 тысяч человек, подчеркнул Собянин. Также для москвичей, которым нужна круглосуточная помощь, работают стационарные учреждения. На базе 11 корпусов бывших интернатов создали комфортные социальные дома, улучшив жизнь 1,7 тысячи человек.
Мэр также сообщил, что продолжается усовершенствование стационаров дневного пребывания для взрослых, где люди с ментальными особенностями получают необходимый уход. Так, в московском центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» действует специальная программа адаптации для выпускников социальных домов, ребят из приемных семей и людей с особенностями развития.
Услуги реабилитации в Москве ежегодно получают более 200 тысяч человек с инвалидностью. В 2023 году необходимые средства для реабилитации получили 239 тысяч горожан, уточнил мэр. Так, открытое в 2023 году производство абсорбирующего белья позволило обеспечить этими изделиями более 100 тысяч москвичей.
Для реабилитации участников СВО в Москве создан единый центр поддержки, в котором военные могут получить психологическую, юридическую, медицинскую и профессиональную помощь. В центре имеется тренажерный зал, бильярдная, зона отдыха и различные мастерские.
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