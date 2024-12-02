Собянин рассказал о работе офтальмологического центра Боткинской больницы

Помогает специалистам в работе новейшая техника — в центре установлено около 1200 единиц оборудования.

Боткинская больница в августе получила статус многопрофильного научно-клинического центра. В больнице работают 13 специализированных медцентров, в том числе флагманский, онкологический, гематологический. Ежегодно в стационаре проводят свыше 100 тысяч операций, в симуляционном центре обучаются около 15 тысяч врачей и медсестер, в ординатуре — свыше 200 молодых специалистов. Работники Боткинской больницы совмещают клиническую, научную, образовательную деятельность, среди сотрудников более ста профессоров и шесть академиков РАН.

Новый статус медучреждения позволит значительно ускорить проведение научных исследований и внедрить их итоги в практическую работу.

