Собянин рассказал о работе офтальмологического центра Боткинской больницы
Около 200 тысяч операций провели врачи Московского городского офтальмологического центра Боткинской больницы за пять лет, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он отметил, что здесь доступны все виды лечебно-диагностических процедур, в том числе проводятся операции с применением современного оборудования и инновационных методик. Например, врачи клиники проводят сложнейшие операции при отслоении сетчатки и по пересадке роговицы.
Помогает специалистам в работе новейшая техника — в центре установлено около 1200 единиц оборудования.
Боткинская больница в августе получила статус многопрофильного научно-клинического центра. В больнице работают 13 специализированных медцентров, в том числе флагманский, онкологический, гематологический. Ежегодно в стационаре проводят свыше 100 тысяч операций, в симуляционном центре обучаются около 15 тысяч врачей и медсестер, в ординатуре — свыше 200 молодых специалистов. Работники Боткинской больницы совмещают клиническую, научную, образовательную деятельность, среди сотрудников более ста профессоров и шесть академиков РАН.
Новый статус медучреждения позволит значительно ускорить проведение научных исследований и внедрить их итоги в практическую работу.
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