Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы

Масштабная программа реконструкции корпусов Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина идет в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году специалисты уделили внимание трем зданиям. Так, в лечебном корпусе № 2 уже завершили основные работы.

«В научно-академическом корпусе № 10 выполнено 98 процентов запланированного объема. Завершим все до конца года. Терапевтический корпус № 8 готов на 60 процентов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Окончание работ ожидается в первом квартале 2025 года.

Также специалисты обустраивают теплые переходы между корпусами № 10, 16 и 21. Ведется и благоустройство территории больницы: Центральный парк станет более комфортным и функциональным, в парадном дворе появятся два новых фонтана. Также планируется возвести пять новых контрольно-пропускных пунктов и зоны отдыха рядом с пятью корпусами. Работы выполнены на 60%.

