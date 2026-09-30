Собянин рассказал о работе диагностических поездов Московского метрополитена
Тщательные проверки работы инфраструктуры метро регулярно проводят в столице. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, для этого используются диагностические поезда «Синергия-1» и «Синергия-2». Созданная на базе вагонов типа 81-717/714 («Номерной») техника помогает проверять геометрию рельсовой колеи, искать возможные дефекты в рельсах, фиксировать на видео верхнее строение пути и многое другое. Отмечается, что два состава вместе проходят каждую линию в среднем три-четыре раза в месяц.
Как сообщил градоначальник, состав-путеизмеритель состоит из вагонов серии Еж-3. Его основная функция состоит в замерах рельсовой колеи, однако этим возможности поезда не ограничиваются. В частности, в состав входит вагон-лаборатория СЦБ, проводящий диагностику устройств сигнализации, централизации и блокировки. Чаще всего указанный поезд используют для проверки служебно-соединительных ветвей, линий депо и новых участков метрополитена при приеме их в эксплуатацию.
Самоходный многофункциональный диагностический комплекс выполняет трехмерное сканирование пути и диагностику его общего состояния, а также измеряет геометрические параметры рельсовой колеи. Кроме того, проводятся и другие проверки. Как указал мэр, главной особенностью комплекса является дизельный двигатель, наличие которого позволяет проходить участки, где отсутствует электропитание. Это особенно важно при обследовании новых участков метро.
«Безопасность и комфорт пассажиров — главный приоритет Московского метрополитена. За правильной эксплуатацией путей, тоннелей и станций следят специалисты диагностических поездов», — подчеркнул глава столицы.
Собянин отметил, что в 2026 году диагностические поезда преодолели свыше 26 тысяч километров по тоннелям подземки. Они провели проверки всех 17 линий, а также служебно-соединительных ветвей и электродепо. В частности, они обследовали и первый участок Рублево-Архангельской линии, который был запущен 5 сентября. Благодаря открытию данной ветки более полумиллиона москвичей из районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк смогут быстрее передвигаться по городу, так как им доступны удобные пересадки на МЦК и три линии метро. При этом на дорогу до центра они будут тратить в три раза меньше времени.
Ранее мэр заявил, что Рублево-Архангельская линия метро протянется от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, в перспективе — в Красногорск. Первым же стал участок с пятью станциями от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».
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