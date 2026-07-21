Эксперт оценил продление Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

Столичные власти приняли решение продлить Арбатско-Покровскую линию до района Восточный по просьбе жителей из-за перегруженности Щелковского шоссе, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На данном этапе специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля от станции метро «Щёлковская» до «Гольяново» синей ветки. В 2028 году станция «Гольяново» по плану примет первых пассажиров, при этом строители одновременно начнут проходку и в сторону Восточного.

Директор Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин рассказал, что жители района Гольяново долгое время пользовались метро, добираясь общественным транспортом до ближайшей станции «Щёлковская», что занимало больше времени.

«Появление станции непосредственно в «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии позволит отказаться от необходимости усиливать подвозящие маршруты к станции «Щёлковская» с северного направления. Это даст возможность высвободить часть автобусов, подключив Гольяново к сети метрополитена напрямую», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что новая станция не приведет к перегрузке метрополитена. Обслуживаемый пассажиропоток просто перераспределится на новую станцию, а жители Гольянова смогут пешком добираться до метро.

Что касается продления Арбатско-Покровской линии в район Восточный, то такое решение рассматривалось еще в планах Москвы с 1970-х годов, рассказал он. Это позволит еще больше разгрузить «Щелковскую», так как затронет и пассажиров из Балашихи. Жителям района Восточный будет удобнее добираться в центр. При этом он призвал предусмотреть все решения, чтобы обеспечить эффективность работы дополнительной станции на фоне повышенной нагрузки.

«Это касается архитектурно-планировочных решений самой станции, коннекции с автобусами особо большого класса вместимости. В перспективе станция в районе Восточный может стать одной из наиболее загруженных в Московском метрополитене», - добавил он.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об активном развитии столичного метрополитена.

«Сегодня в строительстве находятся сразу три радиуса – второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих линиях. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей», - отметил он.

