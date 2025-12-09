Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» предложили новые прорывные технологии для промышленности России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

Предприятия ОЭЗ в этом году запатентовали ряд высокотехнологичных изделий. Так, один из резидентов создал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Другое предприятие разработало устройство для автоматизации нажатия кнопок на панели управления, которое можно использовать в паре с промышленным оборудованием. Кроме того, одна из фирм презентовала образовательный набор для изучения основ аэродинамики из лабораторных работ и курса по программированию управляющей платы летательных аппаратов. Еще одна компания представила износостойкое покрытие для ленточных пил.

За все время работы ОЭЗ «Технополис Москва» ее резиденты вывели на рынок более 700 результатов интеллектуальной деятельности. Правительство Москвы поддерживает такие предприятия, им предоставляют масштабные налоговые преференции и льготы, позволяющие ежегодно увеличивать объемы производства и создавать новые технологии для промышленности страны.

