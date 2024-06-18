Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал протокол о планах установления дружественных связей и сотрудничества Москвы с китайской провинцией Аньхой.

Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

В ходе своей поездки в Китай Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром административного центра провинции Аньхой Хэфэя Ло Юньфэном.

Главы Москвы и провинции Аньхой обсудили сотрудничество в областях здравоохранения, торговли и экономики, культуры, туризма и других сфер. По словам Собянина, в ближайшие годы турпоток из Китая в Москву увеличится до полумиллиона.

Ван Цинсянь в свою очередь отметил, что китайские производители прилагают все необходимые усилия, чтобы создать сильную материальную базу для сотрудничества с Москвой.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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