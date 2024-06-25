Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Еще одним проектом этого года в Центральном округе станет благоустройство территории школы при Алексеевском монастыре. Также в этом году, 1 сентября, ТАСС отметит 120-летие. По этому случаю в этом сезоне обновят пространство перед зданием информационного агентства на Тверском бульваре.

По словам мэра, восемь общественных пространств — жилые кварталы, площади и скверы — благоустроят на востоке Москвы в этом году.

Многие проекты продолжают работу, начатую в прошлые годы. Так, в 2023-м в Преображенском благоустроили территорию возле районного центра «Янтарь». В этом сезоне планируются работы во дворах на улицах Потешная, д. 2, Преображенская, д. 5/7, Атарбекова, д. 4А. Здесь появятся стритбол-площадка, тренажеры и турники, столы для настольного тенниса, качели под навесом. На месте спортплощадки и тренажерной зоны на Преображенской возведут большую игровую площадку для детей разных возрастов. У строения на улице Атарбекова создадут площадку для выгула собак. Также на территории обновят газон, высадят кусты, установят современное освещение.

А в Перове, где в 2023 году появились уникальные арт-объекты в технике «Перовская мурава», запланированы работы в квартале между 3-м и 4-м проездами Перова Поля, улицей 1-я Владимирская, Зеленым проспектом.

Еще четыре зеленых зоны благоустроят на юге столицы в 2024 году. В частности, будет благоустроена территория на границе Центрального и Южного Чертанова близ водоемов в Народном парке.



