Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы
В Москве большинство работ по благоустройству проводят за пределами центра, но и в Центральном округе есть места, которым нужно добавить комфорта, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, в ближайшее время будет приведен в порядок парк «Усадьба Трубецких» в Хамовниках. В парке планируется обновить инфраструктуру, в том числе детские площадки. Также для гостей парка заменят покрытие на баскетбольной и волейбольной площадках на каучуковое. При входе в парк со стороны переулка Хользунова появится комфортная и функциональная площадка и для четвероногих любимцев горожан.
Еще одним проектом этого года в Центральном округе станет благоустройство территории школы при Алексеевском монастыре. Также в этом году, 1 сентября, ТАСС отметит 120-летие. По этому случаю в этом сезоне обновят пространство перед зданием информационного агентства на Тверском бульваре.
По словам мэра, восемь общественных пространств — жилые кварталы, площади и скверы — благоустроят на востоке Москвы в этом году.
Многие проекты продолжают работу, начатую в прошлые годы. Так, в 2023-м в Преображенском благоустроили территорию возле районного центра «Янтарь». В этом сезоне планируются работы во дворах на улицах Потешная, д. 2, Преображенская, д. 5/7, Атарбекова, д. 4А. Здесь появятся стритбол-площадка, тренажеры и турники, столы для настольного тенниса, качели под навесом. На месте спортплощадки и тренажерной зоны на Преображенской возведут большую игровую площадку для детей разных возрастов. У строения на улице Атарбекова создадут площадку для выгула собак. Также на территории обновят газон, высадят кусты, установят современное освещение.
А в Перове, где в 2023 году появились уникальные арт-объекты в технике «Перовская мурава», запланированы работы в квартале между 3-м и 4-м проездами Перова Поля, улицей 1-я Владимирская, Зеленым проспектом.
Еще четыре зеленых зоны благоустроят на юге столицы в 2024 году. В частности, будет благоустроена территория на границе Центрального и Южного Чертанова близ водоемов в Народном парке.
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