Собянин рассказал о первом годе работы центра ядерной медицины в «Коммунарке»

Центр ядерной медицины Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» открылся год назад, пациенты получили доступ к современным технологиям диагностики и лечения онкологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В учреждении работают отделения лучевой терапии, радионуклидной терапии и радиоизотопной диагностики, где трудятся 28 врачей, семь медицинских физиков, свыше 50 медсестер.

«За минувший год около трех тысяч пациентов получили здесь эффективное лечение и более пяти тысяч прошли высокоточную радиоизотопную диагностику», — написал Собянин.

Отделение лучевой терапии оснастили уникальным комплексом из трех линейных ускорителей для сверхточной дистанционной 3D- и 4D-лучевой терапии, диагностическим блоком с аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ), блоками близкофокусной рентгенотерапии и брахитерапии.

В отделении радионуклидной терапии расположен изолированный блок палат с «горячими» койками для пациентов, получающих лечение радиоактивными препаратами. Врачи используют специальные средства с радиоактивными изотопами, накапливающимися в пораженных патологическим процессом тканях. Специальные аппараты считывают излучение, определяя степень распространенности заболевания и оценивая эффект от терапии в динамике.

Методика ОФЭКТ/КТ позволяет медикам проанализировать структуру, функциональные возможности органов и тканей, оценивать эффективность лечения и выявлять метастазы.

В центре применяют индивидуальный подход к каждому пациенту, планы лечения разрабатывают в соответствии с особенностями заболевания. При необходимости терапию больным проводят с аппаратным контролем дыхания и с седацией.

«В ходе лечения каждого пациента ведет мультидисциплинарная команда специалистов: врачей-радиологов, радиотерапевтов, рентгенологов, онкологов. При необходимости к ним присоединяются врачи других специальностей», — указал градоначальник.

Большинство пациентов получают лучевую терапию в дневном стационаре, на процедуру уходит от пяти до 30 минут. В центре оборудованы 50 кресел дневного стационара, а также 26 круглосуточных коек. Здесь создали все условия для комфортного пребывания больных и успешной работы врачей. Современный корпус площадью 12,9 тысячи квадратных метров возведен с применением энергоэффективных материалов и технологий. Для защиты от облучения толщина монолитных конструкций стен в местах установки оборудования составляет почти три метра. Центр ядерной медицины соединен с амбулаторным и детским корпусами с помощью теплых надземных переходов. Рядом находятся скверы для прогулок.

Систему медицинских газов и пневматическую почту интегрировали с другими корпусами «Коммунарки», здесь действует резервное электро- и теплоснабжение, системы пожарной безопасности, сигнализации, эвакуации, контроля доступа, а также охранное видеонаблюдение. В учреждении продуманы оптимальные маршруты передвижения пациентов и персонала для проведения диагностических и лечебных процедур. При этом отделения адаптированы для маломобильных пациентов, здесь есть специальные поручни, расширенные лифтовые холлы, навигация со шрифтом Брайля, кнопки вызова медперсонала в санузлах.

Пять лет назад больница в Коммунарке стала первым в России и самым известным коронавирусным стационаром. Сейчас опыт учреждения помогает регионам улучшать качество помощи пациентам с онкологией.

