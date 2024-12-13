Собянин рассказал о первом годе работы новых центров Боткинской больницы

Год назад открылись флагманский и урологический центры Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина. Об их работе рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

За год врачи флагманского центра оказали экстренную медицинскую помощь 65 тыс. пациентов, выполнили больше 10 тыс. операций. Мэр отметил, что пациентам в критическом состоянии помогают максимально быстро.

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А московский урологический центр считается крупнейшим в России роботическим центром – три из семи операционных в нем оснащены новейшими робот-ассистированными системами.

По словам мэра, около 200 тысяч операций провели врачи Московского городского офтальмологического центра Боткинской больницы за пять лет. Он отметил, что здесь доступны все виды лечебно-диагностических процедур, в том числе проводятся операции с применением современного оборудования и инновационных методик. Например, врачи клиники проводят сложнейшие операции при отслоении сетчатки и по пересадке роговицы.

Боткинская больница в августе получила статус многопрофильного научно-клинического центра. В больнице работают 13 специализированных медцентров, в том числе флагманский, онкологический, гематологический. Ежегодно в стационаре проводят свыше 100 тысяч операций, в симуляционном центре обучаются около 15 тысяч врачей и медсестер, в ординатуре — свыше 200 молодых специалистов. Работники Боткинской больницы совмещают клиническую, научную, образовательную деятельность, среди сотрудников более ста профессоров и шесть академиков РАН.

Новый статус медучреждения позволит значительно ускорить проведение научных исследований и внедрить их итоги в практическую работу.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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