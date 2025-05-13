Собянин рассказал о новых направлениях обучения в московских колледжах

Одна из главных новинок — программа обучения «Квантовым коммуникациям», которая появится в Колледже связи № 54 имени П.М. Вострухина. Его выпускники смогут работать с оптическими приборами, а также научатся взаимодействовать с системой квантового распределения ключей. Эти навыки востребованы в самых разных областях — от финансовой до нефтегазовой сферы.

Также в этом учебном заведении появятся еще два новых учебных направления: операторы автоматических линий сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов и «Интеллектуальные интегрированные системы». Обучающиеся смогут получить профессию монтажника высокотехнологичной техники.

Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий предложит ученикам возможность стать разработчиками компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности.

Еще два учебных заведения предлагают новейшие профессии в сфере транспорта. В колледже им. Н.Н. Годовикова появится направление «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». Выпускники смогут работать в аэропортах и на авиационно-технических базах. А Колледж московского транспорта откроет подготовку профессионалов по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте». Студенты смогут получить все необходимые навыки для работы на объектах Московского метрополитена.

