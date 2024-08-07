Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи
Абитуриенты подали в колледжи Москвы более 125 тысяч заявлений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, это говорит о растущем интересе выпускников к среднему профессиональному образованию.
«В этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников на 10 тысяч на самых популярных направлениях, и в полтора раза больше выпускников девятых классов смогут бесплатно получить востребованную профессию. Московские колледжи сегодня – это современные мастерские и учебные пространства, дающие ребятам практические знания и навыки. Сотрудничая с ведущими работодателями города, мы совершенствуем программы обучения и обновляем материально-техническую базу», — рассказала Ракова.
Заммэра подчеркнула, что ведущие компании страны заинтересованы в выпускниках столичных колледжей: так, около 1,2 тысячи студентов в этом году поступят на целевое обучение от госкорпорации «Ростех». По словам Раковой, в этом году среди выпускников особенно популярны такие направления, как технология машиностроения, наладчик станков и оборудования в механообработке, оснащение технологических процессов и производств средствами автоматизации, мехатроника и робототехника и другие. Кроме того, выпускники выбирают специальности мастера отделочных строительных, декоративных, слесарных работ, сварщика, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Подать заявление на поступление в колледж можно до 15 августа на портале mos.ru либо в образовательном учреждении с помощью экспертов приемной комиссии. Прием на специальности с дополнительными вступительными испытаниями завершится 10 августа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оркестр ВВС ЮАР впервые примет участие в фестивале «Спасская башня»
- Более 50 российских мультфильмов приобретены для проката в ЕС и США в 2024 году
- Администратора Telegram-канала Moscow Calling приговорили к 6,5 года колонии
- Водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «Камаза» умер в реанимации
- Театр на Таганке откроет новый сезон премьерой спектакля «Желтая Стрела»
- Военкор Сладков: Диверсанты ВСУ зашли вглубь Курской области на 10 километров
- ФСБ: Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года
- Умер актер из «Санта-Барбары» Чарльз Сайферс
- В ДТП с автобусом Астрахань-Москва под Волгоградом пострадали 20 человек
- В Калифорнии произошло два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru