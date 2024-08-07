Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи

Абитуриенты подали в колледжи Москвы более 125 тысяч заявлений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, это говорит о растущем интересе выпускников к среднему профессиональному образованию.

«В этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников на 10 тысяч на самых популярных направлениях, и в полтора раза больше выпускников девятых классов смогут бесплатно получить востребованную профессию. Московские колледжи сегодня – это современные мастерские и учебные пространства, дающие ребятам практические знания и навыки. Сотрудничая с ведущими работодателями города, мы совершенствуем программы обучения и обновляем материально-техническую базу», — рассказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что ведущие компании страны заинтересованы в выпускниках столичных колледжей: так, около 1,2 тысячи студентов в этом году поступят на целевое обучение от госкорпорации «Ростех». По словам Раковой, в этом году среди выпускников особенно популярны такие направления, как технология машиностроения, наладчик станков и оборудования в механообработке, оснащение технологических процессов и производств средствами автоматизации, мехатроника и робототехника и другие. Кроме того, выпускники выбирают специальности мастера отделочных строительных, декоративных, слесарных работ, сварщика, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Подать заявление на поступление в колледж можно до 15 августа на портале mos.ru либо в образовательном учреждении с помощью экспертов приемной комиссии. Прием на специальности с дополнительными вступительными испытаниями завершится 10 августа.

