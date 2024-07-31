Собянин рассказал о необычных проектах объединения «Выставочные залы Москвы»

В Москве 11 лет назад было создано объединение «Выставочные залы Москвы». Оно открыто для представителей всех жанров и видов искусства и готово поддерживать начинающих молодых художников и их кураторов. За время работы на площадках объединения прошло 2,5 тысячи выставок, ежегодно их посещают более 270 тысяч человек, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Гости мероприятий могут посетить не только выставки, но и послушать лекции, стать участниками мастер-классов и встреч с художниками.