Собянин рассказал о необычных проектах объединения «Выставочные залы Москвы»
В Москве 11 лет назад было создано объединение «Выставочные залы Москвы». Оно открыто для представителей всех жанров и видов искусства и готово поддерживать начинающих молодых художников и их кураторов. За время работы на площадках объединения прошло 2,5 тысячи выставок, ежегодно их посещают более 270 тысяч человек, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Гости мероприятий могут посетить не только выставки, но и послушать лекции, стать участниками мастер-классов и встреч с художниками.
Глава города напомнил, что в проекте принимают участие инновационные форматы и галереи, например, проект от галереи «Краснохолмская» SA)) _gallery. А также исторические форматы. Так, галерея «На Шаболовке» активно занимается развитием музея авангарда. Его экспозиции посвящены архитектуре Москвы 1920-1930-х годов.
Ранее в Москве завершилась Международная выставка-форум «Россия», представляющая достижения регионов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В проведении выставки было задействовано 75 объектов ВДНХ площадью в 266 тысяч квадратных метров. В павильоне № 75 Москва представила собственное пространство, в котором на выставке побывали более пяти миллионов гостей. В том числе иностранные делегации, руководители российских регионов, участники Всемирного фестиваля молодежи из 147 стран и бизнес-миссии из различных субъектов страны.
В пространстве прошли интересные дискуссии с ведущими представителями самых разных профессий. К примеру, со спортсменами Ильей Авербухом и Светланой Хоркиной, а также актерами Верой Алентовой, Максимом Авериным и музыкантами Гариком Сукачевым и Ларисой Долиной.
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