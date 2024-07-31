Собянин рассказал о необычных проектах объединения «Выставочные залы Москвы»

В Москве 11 лет назад было создано объединение «Выставочные залы Москвы». Оно открыто для представителей всех жанров и видов искусства и готово поддерживать начинающих молодых художников и их кураторов. За время работы на площадках объединения прошло 2,5 тысячи выставок, ежегодно их посещают более 270 тысяч человек, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Гости мероприятий могут посетить не только выставки, но и послушать лекции, стать участниками мастер-классов и встреч с художниками.

Собянин: Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Глава города напомнил, что в проекте принимают участие инновационные форматы и галереи, например, проект от галереи «Краснохолмская» SA)) _gallery. А также исторические форматы. Так, галерея «На Шаболовке» активно занимается развитием музея авангарда. Его экспозиции посвящены архитектуре Москвы 1920-1930-х годов.

Ранее в Москве завершилась Международная выставка-форум «Россия», представляющая достижения регионов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В проведении выставки было задействовано 75 объектов ВДНХ площадью в 266 тысяч квадратных метров. В павильоне № 75 Москва представила собственное пространство, в котором на выставке побывали более пяти миллионов гостей. В том числе иностранные делегации, руководители российских регионов, участники Всемирного фестиваля молодежи из 147 стран и бизнес-миссии из различных субъектов страны.

В пространстве прошли интересные дискуссии с ведущими представителями самых разных профессий. К примеру, со спортсменами Ильей Авербухом и Светланой Хоркиной, а также актерами Верой Алентовой, Максимом Авериным и музыкантами Гариком Сукачевым и Ларисой Долиной.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Максим Блинов

Горячие новости

Все новости

партнеры