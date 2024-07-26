Собянин: Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

В следующем году в инновационном центре «Сколково» будет создан первый в России кластер, посвященный разработке видеоигр и анимации. Об этом в своем блоге рассказал мэры Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, несмотря на нередко пренебрежительное отношение к гейм-индустрии, она является одной из самых динамичных и креативных сфер, объединяющей ИТ, искусство и образование. Собянин также привел данные Агентства креативных индустрий Москвы, согласно которых почти каждый второй москвич увлечен видеоиграми, будь то головоломки, стратегии, приключения или ролевые игры.

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Индустрия видеоигр также способствует росту экономики города, привлекая молодых специалистов, таких как сценаристы и программисты. Собянин подчеркнул, что поддержка этой сферы способствует развитию ИТ-технологий, созданию инноваций и новых рабочих мест, а Агентство креативных индустрий будет заниматься этим.

Новый кластер в «Сколково» на площади 40 тыс. квадратных метров предоставит площадки для создания видеоигр и анимации. Здесь разместятся студия захвата движения для создания реалистичной графики, студия звукозаписи для записи саундтреков и озвучки, а также кинозал для проверки и коррекции видео. Также предусмотрены образовательные программы для подготовки молодых специалистов.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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