Собянин: Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году
В следующем году в инновационном центре «Сколково» будет создан первый в России кластер, посвященный разработке видеоигр и анимации. Об этом в своем блоге рассказал мэры Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, несмотря на нередко пренебрежительное отношение к гейм-индустрии, она является одной из самых динамичных и креативных сфер, объединяющей ИТ, искусство и образование. Собянин также привел данные Агентства креативных индустрий Москвы, согласно которых почти каждый второй москвич увлечен видеоиграми, будь то головоломки, стратегии, приключения или ролевые игры.
Индустрия видеоигр также способствует росту экономики города, привлекая молодых специалистов, таких как сценаристы и программисты. Собянин подчеркнул, что поддержка этой сферы способствует развитию ИТ-технологий, созданию инноваций и новых рабочих мест, а Агентство креативных индустрий будет заниматься этим.
Новый кластер в «Сколково» на площади 40 тыс. квадратных метров предоставит площадки для создания видеоигр и анимации. Здесь разместятся студия захвата движения для создания реалистичной графики, студия звукозаписи для записи саундтреков и озвучки, а также кинозал для проверки и коррекции видео. Также предусмотрены образовательные программы для подготовки молодых специалистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru