Собянин: Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

В следующем году в инновационном центре «Сколково» будет создан первый в России кластер, посвященный разработке видеоигр и анимации. Об этом в своем блоге рассказал мэры Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, несмотря на нередко пренебрежительное отношение к гейм-индустрии, она является одной из самых динамичных и креативных сфер, объединяющей ИТ, искусство и образование. Собянин также привел данные Агентства креативных индустрий Москвы, согласно которых почти каждый второй москвич увлечен видеоиграми, будь то головоломки, стратегии, приключения или ролевые игры.