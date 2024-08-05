Собянин рассказал о модернизации энергетических подстанций Москвы

Он указало, что для того, «чтобы всё работало как часы», ежегодно проводятся работы по модернизации энергетической инфраструктуры.

Градоначальник уточнил, что в 2024 году работы проходят на 21 подстанции. В частности, это центр питания «Сырово», обеспечивающий электроэнергией Щербинку и несколько населённых пунктов Подмосковья.

Кроме того, ппродолжается строительство подстанции «Саларьево», которая повысит надёжность электроснабжения ТиНАО, Западного и Юго-Западного округов, а на подстанциях «Раушская» и «Центральная» стартовала подготовка к реконструкции.

«Ремонт оборудования проходит ещё на 17 подстанциях», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что для ВСМ Москва — Санкт-Петербург реконструируют четыре вокзала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».