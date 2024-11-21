Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Для строительства новых производств Москва предоставила инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год, рассказал глава города Сергей Собянин.

Эту меру поддержки ввели в марте 2022 года. Она помогает бизнесу быстрее и с меньшими затратами наладить выпуск важной для города продукции.

Например, в Ново-Переделкине возводится комплекс по изготовлению мясной продукции, а в Очаково-Матвеевском — производственный пищевой комплекс для сети ресторанов.