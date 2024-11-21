Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве
Для строительства новых производств Москва предоставила инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год, рассказал глава города Сергей Собянин.
Эту меру поддержки ввели в марте 2022 года. Она помогает бизнесу быстрее и с меньшими затратами наладить выпуск важной для города продукции.
Например, в Ново-Переделкине возводится комплекс по изготовлению мясной продукции, а в Очаково-Матвеевском — производственный пищевой комплекс для сети ресторанов.
По его словам, власти Москвы также наращивают грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний.
Собянин подчеркнул, что столица подходит к вопросу комплексно, уже сформирована уникальная линейка инструментов. Одна из успешных и быстрорастущих программ – льготные займы под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Бизнес заключил с поддержкой города 20 договоров на 608 млн рублей, в том числе 13 соглашений на сумму 452 млн в текущем году. Кредиты получили производитель трубопроводной арматуры для систем теплоснабжения ЖКХ и компания-создатель брикетов из мелких отходов крупных промпредприятий для дальнейшего использования в качестве сырья или топлива.
Также в столице востребованы гранты на приобретение оборудования и развитие деятельности, в рамках которых Москва компенсирует уже понесенные расходы.
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