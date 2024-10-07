Собянин рассказал об открытии завода в рамках масштабного инвестпроекта
До 150 крупных, средних и малых промышленных предприятий открываются ежегодно в Российской столице. Такую статистику привел мэр Москвы в ходе посещения роботизированного завода по выпуску крупногабаритных жилых модулей.
Новое производство расположено в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей. Инвестор в 2023 году ввел в эксплуатацию первую очередь предприятия, сейчас готовится к запуску вторая. Продукция завода имеет широкое применение и даёт возможность значительно ускорить строительство объектов в столичном мегаполисе. Третья очередь строительства предусматривает запуск производства стройматериалов.
Градоначальник также поздравил всех специалистов города с Днем московской промышленности. Как отметил Собянин, сегодня столица развивается по самым разным отраслям, одно из важных направлений — индустрия строительства. Земля для нового предприятия предоставлена московским властями без организации конкурсной процедуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.
Инвестор обязался вложить в проект не менее 16 миллиардов рублей. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил ему льготный кредит. Отдельные льготы предусмотрены по программе стимулирования создания мест приложения труда. Всего на заводе будут трудиться около 2600 человек.
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