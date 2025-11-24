Собянин рассказал о мерах городской поддержки для создания производств в Москве

Одной из задач стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года является предоставление бизнесу стимулов и поддержки для создания новых производств. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, ключевую роль в ближайшие годы будут играть пять больших программ. В частности, это офсетные контракты, гарантирующие долгосрочный заказ на продукцию производителей в обмен на вложения в расширение и развитие производства. С 2017 года город заключил 36 офсетных соглашений, охватывающих различные отрасли, в том числе производство медикаментов, техники и оборудования, продуктов.

Также для поддержки предпринимателей запустили масштабные инвестиционные проекты (МаИП), которые позволят предоставить участки по льготной ставке один рубль в год. В обмен инвестор должен построить новое производство. Уже возведено десять современных промышленных объектов с более 4 тысяч рабочих мест. К 2030 году благодаря МаИП в Москве появится свыше ста новых промышленных объектов общей площадью почти 4 млн квадратных метров.

В столице в целях создания площадок для локализации высокотехнологичного производства действует программа по присвоению статуса инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарк. Сейчас в Москве уже девять таких ИПП, три завершили строительство в этом году. Благодаря статусу ИПП по созданию технопарка инвесторы будущего имущественного комплекса могут уменьшить нагрузку по региональным налогам до 25 процентов, воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом до 90 процентов расходов по созданию объекта капитального строительства и/или на оснащение оборудованием за счет региональной части налога на прибыль (13,5 вместо 17 процентов). В работает АО «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы», которая занимается сопровождением инвестпроектов создания технопарков и обеспечением наполнения площадок резидентами из числа технологического бизнеса.

Еще одна столичная программа касается запущенного в 2012 году Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Организация работает по принципу единого окна, активно сотрудничая с крупнейшими банками страны, предлагает компенсацию до 50 процентов ключевой ставки Центробанка по новым либо текущим кредитным договорам. Финансовую поддержку могут предоставлять на срок до пяти лет, максимальная подлежащая компенсации сумма кредита - до 5 млрд рублей.

«Благодаря поддержке фонда... будет создано более 2,1 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры, закуплено более 1,3 тысячи единиц крупного производственного оборудования, а также создано около 50 тысяч рабочих мест», — указал Собянин.

Кроме того, действует программа стимулирования создания мест приложения труда. Она позволяет застройщикам жилых комплексов получить льготы по платежам в бюджет Москвы в обмен на обязательство построить коммерческие и социальные объекты. В рамках программы возводят офисно-деловые и торговые центры, школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы и промышленные объекты. По этой программе планируется строительство как минимум 30 промышленных объектов, которые обеспечат свыше 22,3 тысячи рабочих мест. Первые шесть предприятий, общая площадь которых составила 253 тысячи кв. м, уже ввели в эксплуатацию. На площадках разместили производства медтехники, микроэлектроники, ветеринарной фармацевтики, промышленного и ИT-оборудования, косметики, строительной продукции.

