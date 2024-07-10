Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького
Первый этап комплексного благоустройства Пушкинской набережной в Парке Горького будет завершен до конца 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, центральная часть Парка Горького, особенно Пушкинская набережная, требует обновления и реконструкции, чтобы стать комфортной и популярной среди горожан. Собянин выразил уверенность в том, что работы завершатся до конца текущего года.
Мэр сообщил, что после завершения работ на Пушкинской набережной начнется реконструкция остальных частей Парка Горького, включая обновление прудов и тропинок, а также создание новых спортивных активностей в Нескучном саду. Собянин подчеркнул, что благоустройство придаст парку новое вдохновение и сделает его еще более популярным среди россиян.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2024 году в рамках проекта по благоустройству Парка Горького планируется обновление Пушкинской набережной с установкой многофункциональных павильонов для коворкингов, сувенирных лавок, игровых зон и кафе, а также организация смотровых площадок.
Оливковый пляж преобразят в зону отдыха с шезлонгами, а Пионерский пруд сделают доступным для купания и обустроят береговую зону с местами отдыха и прогулочной дорожкой. В Нескучном саду создадут спортивный кластер с всесезонным павильоном. В общей сложности, правительство Москвы планирует благоустроить более 2,5 тыс. уличных объектов, включая 20 крупных общественных пространств, передает «Радиоточка НСН».
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