Собянин: Москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга
Новый проект «Город обсуждает стандарты культурного досуга» в формате медиаплатформы открыт в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С помощью его москвичи смогут до 21 июля предложить свои идеи в рамках музейной, выставочной, театральной и концертной деятельности, а также в области киноискусства, развития парков, цифровых технологий в культуре, библиотечных сервисах и в творческом развитии.
«Кроме того, в рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры», — отметил Собянин.
Предложения москвичей, получившие наибольшую поддержку, опубликуют на платформе, где можно будет следить за их реализацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru