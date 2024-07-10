Собянин: Москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Новый проект «Город обсуждает стандарты культурного досуга» в формате медиаплатформы открыт в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С помощью его москвичи смогут до 21 июля предложить свои идеи в рамках музейной, выставочной, театральной и концертной деятельности, а также в области киноискусства, развития парков, цифровых технологий в культуре, библиотечных сервисах и в творческом развитии.

«Кроме того, в рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры», — отметил Собянин.

Предложения москвичей, получившие наибольшую поддержку, опубликуют на платформе, где можно будет следить за их реализацией.







