Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Он напомнил, что трасса была открыта в декабре прошлого года. Её создали по новым единым рекомендациям и, в отличие от обычной лыжни, оборудовали системой искусственного оснежения, что позволяет исключить зависимость от погодных условий.

По словам градоначальника, также на трассе, которая принимает более шести тысяч человек в неделю, имеются освещение, тёплая раздевалка, пункт питания и проката инвентаря, стартовая и финишная зоны.

«Для любителей спорта организованы секции по лыжным гонкам, биатлону и ОФП. Для школьников и студентов — уроки физкультуры, для старшего поколения — занятия в рамках «Московского долголетия», — написал он.

Мэр добавил, что летом трасса может использоваться для катания на лыжероллерах и роликовых коньках.

Ранее Собянин заявил, что Москва в этом году подготовила более 700 км лыжных трасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».