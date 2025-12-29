Более 440 зон для занятий лыжными гонками доступно в Москве

Отмечается, что попробовать себя в лыжных гонках можно в бесплатных секциях городского департамента спорта. Так, в спортивном комплексе «Десна» проводят занятия для детей от пяти до восьми, на лыжной трассе в районе Вороново могут заниматься дети от трех до 17 лет. Группа для детей и взрослых работает также в с. Кленово (входит в состав пос. Кленовское).

«Записаться в секции можно на портале «Московский спорт» в разделе «Сервисы», – отмечается в сообщении.

Также указано, что на профессиональном уровне в Москве лыжными гонками под руководством 85 тренеров-преподавателей занимается 2 321 человек. В их числе 18 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса.

Ранее в департаменте спорта Москвы заявили, что в столице проводятся бесплатные тренировки по боксу и спортивной борьбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».