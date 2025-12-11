Собянин рассказал о финансовой поддержке промышленных предприятий Москвы

Предприятия Москвы привлекли около 300 млрд рублей на развитие производств благодаря мерам финансовой поддержки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«За четыре года действия программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказал помощь более чем 170 компаниям», — отметил градоначальник.

Всего было приобретено более 1,6 тысячи единиц оборудования, строится свыше 2,6 млн квадратных метров производственных площадей. К 2030 году в городе создадут почти 50 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Мэр поручил продолжить в следующем году предоставление комплекса мер финансовой поддержки предприятиям из важных для столичной экономики отраслей. Кроме того, фонд начнет реализацию программы поддержки для развития сети зарядных станций для электромобилей.

Москва утвердила программу компенсации процентов по инвесткредитам для столичной промышленности в 2022 году. Компании могут направить средства на закупку оборудования, строительство производственной инфраструктуры, высокотехнологичные проекты, покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для участия в программе предприятия должны заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

В 2025 году максимальный размер инвесткредита увеличили с 3 до 5 млрд рублей, срок — с трех до пяти лет. Компенсация ставки по привлеченным для развития производства инвесткредитам - 50 процентов от ключевой ставки Банка России.

Сейчас построено более 184 тысяч кв. м промышленных площадей. В их числе комплекс по выпуску мебельной продукции компании «Феликс», завод по выпуску газобетонных блоков ООО «Тетрадом», комплекс по выпуску оборудования радиационного контроля ООО «НПП “Доза”», выпускающий лекарственные препараты завод «Велфарм-М», комплекс по изготовлению автокомпонентов ООО «Альфа Автоматив Техноложиз», предприятие по дозреванию фруктов ООО «Спелые фрукты».

