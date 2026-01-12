Собянин рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах
Более 100 проектов по улучшению дорожного движения было реализовано в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новые пешеходные переходы появились в Краснопахорском (у ДСПК «Шишкино»), Щербинке (ул. Баскаковская) и Коммунарке (от метро «Корниловская» к «Фуд Сити»). На 64 км Варшавского шоссе и на улице Вороновский Рубеж были обустроены островки безопасности и снижена максимальная скорость на опасных участках.
Градоначальник добавил, что также были организованы новые полосы и повороты, например, на пересечении автодороги «Солнцево - Бутово» с Филимонковским шоссе, что позволило увеличить пропускную способность в полтора раза.
«Выделенные полосы для транспорта в Щербинке и Коммунарке... Плюс около 130 парковочных мест на дорогах ТиНАО... В 2025 году Новая Москва лидирует по числу проектов улучшения дорожного движения», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил о завершении строительства новой дороги около станции Остафьево МЦД-2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru