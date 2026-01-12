Собянин: Началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Подготовка к строительству пешеходного моста на Болотной набережной началась в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Длина сооружения составит около 170 метров, ширина — 5,4 метра. Новый мост соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича, на нем оборудуют четыре схода с лестницами и пандусами для маломобильных граждан.
«Пешком от Болотной площади до кинотеатра “Ударник” и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — указал Собянин.
Пропускная способность моста составит до 1,5 тысячи пешеходов в час. Работы будут проводиться в основном с воды, а проезжую часть оставили свободной. Для этого подготовили специальный флот с баржами, плавучим краном и буксирами. Специалисты применяют современные инженерные решения, позволяющие работать в сжатых границах строительной площадки и зимой.
