Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы
Власти Москвы в этом году реализовали 64 комплексных проекта на дорогах в ЮЗАО, здесь появились новые пешеходные переходы и островки безопасности, регулируемые развороты, «вафельная» разметка. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Пешеходам стало удобнее переходить дорогу у станций метро «Каховская», «Зюзино» и «Новаторская». У «Зюзино» появился новый разворот, следующие по улице Каховка в сторону юго-запада машины могут развернуться к Севастопольскому проспекту и продолжать движение в центр или к МКАД.
Кроме того, новый разворот обустроили на Севастопольском проспекте близ пересечения с Перекопской улицей. В Обручевском районе на пересечении улиц Обручева и Новаторов была введена отдельная светофорная фаза для автобусов и электробусов. В Северном Бутове на развязке улицы Поляны и 35-го километра МКАД обустроили новую выделенную полосу. В свою очередь, в районе Коньково на улице Профсоюзной добавили одну полосу за счет переразметки. Повернуть налево на улицу Миклухо-Маклая можно сразу из двух рядов и ехать в сторону РУДН и Российской детской клинической больницы.
В Южном Бутове в Чечерском проезде была обустроена отдельная полоса для поворота налево на улицу Горчакова. У дома 23 в Чечерском проезде появился новый островок безопасности. На трех сложных перекрестках, в том числе пересечении на Чонгарского и Симферопольского бульваров, добавили «вафельную» разметку.
