Собянин рассказал о дорожных улучшениях на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о работе по повышению уровня комфорта и безопасности дорожного движения на севере столицы.

С начала года здесь реализовали 34 соответствующих проекта, в том числе новые пешеходные переходы, светофоры, перекрестки с вафельной разметкой. Новые светофоры установили по четырем адресам, например, в районе Ховрино на Фестивальной улице, дом 24а. Вблизи пешеходных переходов появились два островка безопасности, один из них на улице Зои Воскресенской, у дома 19 на Беговой улице.

В Бескудниковском районе на участке Селигерской улицы вдоль парка им. Святослава Федорова был изменен скоростной режим с 60 до 40 километров в час. В Хорошевском районе на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошевского до Звенигородского шоссе провели переразметку и обустроили четыре полосы для движения прямо. На сложном перекрестке улиц Левобережной и Беломорской появилась вафельная разметка, ускорившая движение на 15–20 процентов.

Кроме того, на двух улицах было введено одностороннее движение. В частности, его запустили в Проектируемом проезде № 6137. На двух участках, включая боковые проезды Большой Академической улицы у пересечения с улицей Михалковской в районе Коптево, появились выделенные полосы для городского наземного транспорта. В этом же районе на Большой Академической улице у дома 15 к 1 обустроили новый пешеходный переход.

Как отметил Собянин, благодаря комплексным проектам кураторов Центра организации дорожного движения пешеходы могут удобнее и безопаснее передвигаться по городу, автомобилисты экономят время в пути, городской транспорт ходит быстрее.

