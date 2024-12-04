Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы
На востоке Москвы в 2024 году в программу благоустройства попали жилые кварталы, площади и скверы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
В районе Гольяново завершились работы вдоль Красноярской улицы. Там создали спортивный парк, а в прошлом году - детские площадки. Появился также бульвар со скейт-парком и памп-треком, где можно кататься на скейтборде, самокате или велосипеде ВМХ, играть в пинг-понг, стритбол, панна-футбол или мини-футбол. Футбольное поле зимой будет работать как каток с искусственным льдом и теплыми раздевалками.
У Красноярских прудов можно организовать пикник и прогуляться вдоль воды. Водоемы очистили от ила, обновили конструкции береговых полос, высадили растения, которые должны бороться с цветением пруда. Также оборудованы две площадки для выгула собак и построена новая голубятня.
В районе Богородское в этом году облагородили дворы на Краснобогатырской и 2-й Прогонной улице.
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