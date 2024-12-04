Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

На востоке Москвы в 2024 году в программу благоустройства попали жилые кварталы, площади и скверы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В районе Гольяново завершились работы вдоль Красноярской улицы. Там создали спортивный парк, а в прошлом году - детские площадки. Появился также бульвар со скейт-парком и памп-треком, где можно кататься на скейтборде, самокате или велосипеде ВМХ, играть в пинг-понг, стритбол, панна-футбол или мини-футбол. Футбольное поле зимой будет работать как каток с искусственным льдом и теплыми раздевалками.