Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

На востоке Москвы в 2024 году в программу благоустройства попали жилые кварталы, площади и скверы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В районе Гольяново завершились работы вдоль Красноярской улицы. Там создали спортивный парк, а в прошлом году - детские площадки. Появился также бульвар со скейт-парком и памп-треком, где можно кататься на скейтборде, самокате или велосипеде ВМХ, играть в пинг-понг, стритбол, панна-футбол или мини-футбол. Футбольное поле зимой будет работать как каток с искусственным льдом и теплыми раздевалками.

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У Красноярских прудов можно организовать пикник и прогуляться вдоль воды. Водоемы очистили от ила, обновили конструкции береговых полос, высадили растения, которые должны бороться с цветением пруда. Также оборудованы две площадки для выгула собак и построена новая голубятня.

В районе Богородское в этом году облагородили дворы на Краснобогатырской и 2-й Прогонной улице.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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