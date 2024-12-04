Эксперты отметили темпы строительства инфраструктуры в Москве по программе КРТ

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют еще семь участков общей площадью 6,19 га, они находятся в районах Можайский, Академический и Гагаринский. Соответствующие постановления подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре реорганизуемых участка расположены на западе Москвы, их общая площадь составляет 3,16 га. Здесь смогут построить 83,7 тысячи «квадратов» недвижимости. В рамках проекта возведут современное жилье для программы реновации и других нужд столицы. На нежилых первых этажах домов разместят помещения под офисы и предприятия сферы услуг. Реорганизация территории позволит создать более 300 новых рабочих мест.

Еще один участок площадью 2,01 га находится на юго-западе Москвы рядом со станцией метро «Академическая», между улицами Дмитрия Ульянова и Кедрова. Градостроительный потенциал участка – 60 тысяч «квадратов» недвижимости. Здесь появится современный сбалансированный квартал с объектами общественно-делового назначения и жильем. Реорганизация территории позволит создать более 800 новых рабочих мест. Еще два реорганизуемых участка общей площадью 1,02 га находятся на юго-западе города на улице Вавилова. Градостроительный потенциал участков превышает 18,9 тысячи квадратных метров недвижимости. По проекту здесь возведут современные жилые дома для программы реновации и других городских нужд.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что комплексное развитие территорий в наибольшей степени целесообразно на территориях, ранее относящихся к промышленным зонам. Тем не менее, в Западном и Юго-Западном административных округах есть крупные локации, которые сменили несколько функциональных назначений за несколько десятилетий, но так и остались в зоне пониженной эффективности, указал он.

«В этой связи, комплексное развитие территорий на западе и юго-западе Москвы позволит создать почти 1 млн новых рабочих мест. Кроме того, КРТ этих локаций позволит гармонизировать развитие территорий вдоль самой протяженной улицы столицы - Профсоюзной. Благодаря КРТ в Москве вырастет объем жилой и социальной инфраструктуры, реализуется благоустройство городской среды по самым современным стандартам», - сказал Бархота.

В свою очередь архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец отметила, что один из основных плюсов программы КРТ – это возможность участия в одном проекте несмежных участков.

«Важнейший аспект планируемой реорганизации нескольких участков под жилье состоит в том, что часть возводимых метров уйдет под программу реновации, то есть улучшения жилищных условий для людей, которые живут в ветхом фонде этого района и ожидают своей очереди переселения. Справедливости ради надо сказать, что программа реновации в районе действует на нескольких участках и за рамками КРТ, а с учетом того, что Можайский район больше остальных районов города снабжен спортивной и образовательной инфраструктурой, можно говорить о планируемом комплексном поэтапном обновлении всего района и превращении его в одну из самых комфортных городских локаций для жизни», - сказала она.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны Алтуфьевского шоссе.

«В столице реализуют проекты комплексного развития территорий, которые предусматривают возведение в том числе объектов промышленного и производственного назначения. Так, в районе Отрадное на части бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе инвестор построит четыре промпарка и технопарка общей площадью почти 275 тысяч квадратных метров. В результате появится свыше 2,8 тысячи рабочих мест», - говорил он.

