Собянин рассказал о благоустройстве в районах Хорошево-Мневники и Куркино

Крупные проекты благоустройства реализовали в районах Хорошево-Мневники и Куркино на северо-западе Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в Куркине завершилась масштабная реконструкция парка «Дубрава». Здесь оборудовали современные детские игровые зоны, обновили спортивные площадки для волейбола и баскетбола и установили зрительские трибуны, разместили столы для настольного тенниса, добавили силовые тренажеры в зону воркаута на Родионовской улице, обустроили дорожку для велосипедистов. Вокруг живописного водоема в парке сделали настил с полукруглыми лавочками. Также здесь появились дорожки-настилы на территории, зона отдыха с лежаками, деревянная горка.

Кроме того, был проведен ремонт сухого фонтана. В жилых кварталах на улицах Родионовская, Соловьиная Роща и Новокуркинском шоссе появились новые пространства для активного и спокойного отдыха, в том числе спортивные и игровые площадки, крытая беседка, зоны тихого отдыха.

В Хорошево-Мневниках провели благоустройство сквера у храма Александра Невского. Здесь установили силовые тренажеры и комплексы для воркаута с турниками, удобные лавочки с навесами для отдыха, обновили дорожки, оборудовали песочный городок и игровой комплекс для детей, установили современную систему освещения и провели дополнительное озеленение. На улице Мневники появился игровой комплекс для ребят разных возрастов. Между улицами Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева были обновлены баскетбольная площадка и место для детских игр. При этом на перекрестке улиц появилось место для тихого отдыха с качелями, лежаками и шахматными столами.

