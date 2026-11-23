Собянин рассказал о благоустройстве участка набережной Марка Шагала
В Москве продолжается благоустройство участка набережной Марка Шагала в Даниловском районе. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин, отметивший, что выполнено уже больше половины работ.
По его словам, новый маршрут пройдёт от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Он будет сделан из цветного мозаичного мощения в оттенках, напоминающих картины Шагала. Также на всём протяжении набережной расположатся терренкуры, велосипедные и пешеходные дорожки, а центром притяжения станет строящийся амфитеатр.
Градоначальник указал, что параллельно идут работы по возведению четырёх пешеходных эстакад. Они расположены в местах с большим перепадом высот, что позволит сделать пешие маршруты непрерывными и открыть живописный вид на Москву-реку.
Мэр указал, что сезонные работы на объекте продолжатся до наступления минусовых температур. В настоящее время специалисты укрепляют берега, делают подпорные стены набережной, инженерные коммуникации.
«Завершить планируем в 2027 году. Благодаря реализации проекта москвичи получат новый ландшафтный парк в Даниловском районе, который станет ещё одной рекреационной зоной вдоль Москвы-реки», - написал Собянин.
Он отметил, что набережная Марка Шагала — это амбициозный проект по реорганизации одной из старейших столичных промзон. Его реализация позволит преобразить старые полузаброшенные территории.
Ранее мэр заявил, что одна из важнейших программ благоустройства столицы - это возвращение набережных москвичам. В текущем году планируется завершить сразу несколько проектов по созданию новых променадов в районе Филёвской поймы. Один из них - новый участок набережной от Белорусского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко», протяжённость которого превышает один километр. Для его создания были выполены работы по укреплению берегового склона.
Глава столицы указал, что в перспективе на правом берегу Москвы-реки появится единый семикилометровый прогулочный променад - от строящегося моста-паруса в створе улицы Новозаводской до театра «Мастерская Петра Фоменко». Прогнозируется, что в выходные и праздничные дни им будут пользоваться свыше девяти тысяч человек в сутки.
В настоящее время уже завершено благоустройство 2,6-километрового отрезка, то есть около 40 процентов будущего маршрута. Специалисты уже приводят в порядок участок от моста-паруса в створе улицы Новозаводской до моста Академика Королёва, протяжённость которого превышает четыре километра. Завершить работы планируется в четвёртом квартале 2028 года.
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