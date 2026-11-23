По его словам, новый маршрут пройдёт от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Он будет сделан из цветного мозаичного мощения в оттенках, напоминающих картины Шагала. Также на всём протяжении набережной расположатся терренкуры, велосипедные и пешеходные дорожки, а центром притяжения станет строящийся амфитеатр.

Градоначальник указал, что параллельно идут работы по возведению четырёх пешеходных эстакад. Они расположены в местах с большим перепадом высот, что позволит сделать пешие маршруты непрерывными и открыть живописный вид на Москву-реку.

Мэр указал, что сезонные работы на объекте продолжатся до наступления минусовых температур. В настоящее время специалисты укрепляют берега, делают подпорные стены набережной, инженерные коммуникации.

«Завершить планируем в 2027 году. Благодаря реализации проекта москвичи получат новый ландшафтный парк в Даниловском районе, который станет ещё одной рекреационной зоной вдоль Москвы-реки», - написал Собянин.

Он отметил, что набережная Марка Шагала — это амбициозный проект по реорганизации одной из старейших столичных промзон. Его реализация позволит преобразить старые полузаброшенные территории.

Ранее мэр заявил, что одна из важнейших программ благоустройства столицы - это возвращение набережных москвичам. В текущем году планируется завершить сразу несколько проектов по созданию новых променадов в районе Филёвской поймы. Один из них - новый участок набережной от Белорусского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко», протяжённость которого превышает один километр. Для его создания были выполены работы по укреплению берегового склона.

Глава столицы указал, что в перспективе на правом берегу Москвы-реки появится единый семикилометровый прогулочный променад - от строящегося моста-паруса в створе улицы Новозаводской до театра «Мастерская Петра Фоменко». Прогнозируется, что в выходные и праздничные дни им будут пользоваться свыше девяти тысяч человек в сутки.

В настоящее время уже завершено благоустройство 2,6-километрового отрезка, то есть около 40 процентов будущего маршрута. Специалисты уже приводят в порядок участок от моста-паруса в створе улицы Новозаводской до моста Академика Королёва, протяжённость которого превышает четыре километра. Завершить работы планируется в четвёртом квартале 2028 года.

