Реставрация Дачи А.А. Левенсона – объекта культурного наследия федерального значения, единственного сохранившегося деревянного здания зодчего Федора Шехтеля – завершилась в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Сказочную «избу-теремок» в Чоботовском проезде знают далеко за пределами Ново-Переделкино, которое она украшает... Творение Шехтеля положило начало национально-романтическому направлению в отечественной архитектуре и стало одним из самых ярких образцов деревянного модерна», - подчеркнул градоначальник.

Усадьбу возвели в 1900 году для книгопечатника Александра Левенсона. Известный владелец типографии в Трехпрудном переулке захотел создать уютную резиденцию в дачном поселке Чоботы на правом берегу Сетуни с видом на живописные окрестности. В качестве автора проекта был выбран Шехтель, который к тому времени уже прославился особняками и другими постройками в Москве и окрестностях. При создании дачи архитектор соединил древнерусское зодчество с модерном.

«За более чем вековую историю Дача Левенсона пережила множество хозяев. Была и коммунальным жильем, и административным зданием. В 90-е годы ее частично привели в порядок», - напомнил Собянин.

В ходе работ над зданием реставраторы восстановили деревянную поверхность стен, заменили паклю в бревенчатом срубе, привели в порядок кирпичную кладку цоколя. Выделенные деревянными брусьями фасады снова восхищают объемной композицией и акцентными деталями – резными наличниками, фризами, панорамными окнами с мелкой декоративной расстекловкой. Специалисты также восстановили оригинальную полихромную роспись, отреставрировали мифическую птицу Сирин на шпиле башенки над главным входом, вдохнули новую жизнь в интерьеры дачи. Вскоре в здании начнет работу музей, посвященный творчеству Федора Шехтеля.

На прилегающей территории обустроили парадную зону, проложили живописные прогулочные маршруты, оборудовали уютные уголки для тихого отдыха.

«Работы осуществлялись за счет частных средств и в соответствии с проектом, согласованным столичным Департаментом культурного наследия», - подчеркнул мэр.

Столица благодаря кропотливому труду реставраторов смогла сохранить шедевр деревянного зодчества. Дача Левенсона станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города, которые желают прикоснуться к истории.

Ранее глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что в Москве начали реставрацию фасадов исторического здания XIX века на Мясницкой улице, возведенного как главный дом усадьбы крупного промышленника и мецената Николая Демидова и впоследствии ставшего частью почтового ведомства. Работы стартовали с дворовых и боковых фасадов, специалисты вернут их рустованным поверхностям исторический облик. Также планируется привести в порядок главный фасад, кровлю, входные группы здания.

