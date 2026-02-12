Собянин рассказал о бережной реконструкции исторического здания школы № 1574

По его словам, здание, которое было построено более 120 лет назад, является знаковым для столицы. В школе не только преподавали лучшие педагоги своего времени, она также славится своими выпускниками, в числе которых архитектор Роман Клейн и учёный-физик Александр Эйхенвальд.

Градоначальник отметил, что специалисты уже усилили конструктивные элементы, заменили плиты перекрытий, всю плоскую часть кровли и старые окна. В настоящее время идёт отделка помещений и устройство новых инженерных коммуникаций.

«После реконструкции школа преобразится как снаружи, так и внутри. В ней... сделают новые учебные кабинеты со стеклянными перегородками и современным оборудованием», - написал мэр.

Он добавил, что также в планах сделать потолки с шумопоглощающими панелями, установить многоуровневые перила для детей разного роста, обустроить во дворе место для тихого отдыха и спортивные площадки.

Ранее Собянин заявил, что в Москве в районе Очаково-Матвеевское появится школа на тысячу мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

