Ефимов: Более 30 школ и детсадов начали строить за счет внебюджетных средств в 2025 году

За счет внебюджетных средств и Адресной инвестиционной программы в Москве начали строить более 30 образовательных учреждений в 2025 году. Детсады и школы откроются в 18 столичных районах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году началось строительство 31 объекта образования – пяти школ, 16 детских садов и 10 образовательных комплексов. В общей сложности их смогут посещать более 14 тысяч школьников и около семи тысяч воспитанников дошкольных групп. Строительство ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Новые школы и детские сады станут частью социальной инфраструктуры 18 районов столицы, среди них Коммунарка, Перово, Солнцево, Метрогородок, Марьино и другие», – отметил вице-мэр.

Объекты строятся согласно всем требованиям для разностороннего развития и обучения детей. В детсадах проектами предусмотрены бассейны, физкультурные и музыкальные залы, а также просторные группы. В свою очередь в школах оборудуют комфортные помещения для мероприятий, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские, кабинеты робототехники и ИТ. Также вокруг зданий появятся удобные пространства для занятий физкультурой и активных игр.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, 29 объектов строятся девелоперами, параллельно с жилыми домами в новых комплексах. Это дает возможность формировать комфортную городскую среду. Так, школа на 2200 мест появится в районе Люблино, а детсад с бассейном для 275 воспитанников построят в районе Очаково-Матвеевское. Овчинский добавил, что большинство возведенных за счет внебюджетных средств объектов будут внедрены в систему столичного образования.

Разрешения на строительство образовательных объектов оформлены Мосгосстройнадзором. В 2025 году было проведено 46 проверок соответствия конструкций и материалов требованиям проектной документации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о строительстве образовательного комплекса для 1475 детей в Даниловском районе. Возведение социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

