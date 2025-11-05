Собянин рассказал, какой будет станция «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии

Архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро утвердили в Москве. Об этом написал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Внешний облик объекта будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское». Преобладающим элементом дизайна станут арки, которые расположат так, чтобы создать сквозные перспективы через ансамбль.

«Также обыграем в отделке и название станции. К примеру, на путевых стенах выложим из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях», — подчеркнул Собянин.

На площадке будущей станции уже возводят ограждающие конструкции, также ведутся земляные работы, укрепление котлована, прокладка правого тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».

В Бирюлевскую линию метро войдет 10 станций. Строительство ее первого участка от станции «ЗИЛ» до «Курьянова» планируют завершить в 2028 году.

