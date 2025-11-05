Собянин рассказал, какой будет станция «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро утвердили в Москве. Об этом написал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
Внешний облик объекта будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское». Преобладающим элементом дизайна станут арки, которые расположат так, чтобы создать сквозные перспективы через ансамбль.
«Также обыграем в отделке и название станции. К примеру, на путевых стенах выложим из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях», — подчеркнул Собянин.
На площадке будущей станции уже возводят ограждающие конструкции, также ведутся земляные работы, укрепление котлована, прокладка правого тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».
В Бирюлевскую линию метро войдет 10 станций. Строительство ее первого участка от станции «ЗИЛ» до «Курьянова» планируют завершить в 2028 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молодые и уникальные: Кого готовы отпустить на «удалёнку» в России
- В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году
- Ремонт без деталей: Почему «Аэрофлот» продлевает срок службы иностранных самолетов
- Китай приостановит действие доппошлины на товары из США
- Гросси: У Ирана остался почти весь обогащенный уран
- Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области
- В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет
- В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов
- Новым мэром Нью-Йорка стал мусульманин-демократ Мамдани
- Площадки под «Ангару» на космодроме «Восточный» обесточили за долги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru