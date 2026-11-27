«Недалеко от нее находятся парки «Аллея Славы» и «Южное Бутово», поэтому архитекторы выбрали для фасада природные оттенки оранжевого. Название школы — «Ботаника», — сообщил глава столицы.

Школу на 825 мест в составе жилого комплекса (ЖК) на Бартеневской улице возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта. Завершить все работы планируется в 2029 году, после чего образовательное учреждение передадут городу.

Как уточнил градоначальник, здание школы разделено на два блока. Правое крыло предназначено для учеников начальной школы, а в левом находятся кабинеты средней и старшей. Помимо основных кабинетов, для младшеклассников предусмотрены кабинет иностранного языка и лабораторно-исследовательский комплекс. Для учеников средних и старших классов оборудуют мастерские, где можно заниматься творчеством, а также обработкой металла и дерева.

Кроме того, проектом предусмотрено два универсальных спортзала, спортивное ядро на территории с площадками для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также дорожка для спортивной ходьбы, прыжковая зона с песком, зона воркаута и тренажеры. Как отметил мэр, спортплощадки будут доступны для всех жителей ЖК.

Ранее Собянин рассказал, что в Очаково-Матвеевском открылась новая школа на 1000 учеников, построенная в рамках Адресной инвестиционной программы столицы по индивидуальному проекту. В четырёхэтажном здании площадью 17,7 тысячи квадратных метров было создано комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества школьников. Предусмотрена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также отдельные входные группы и вестибюли в блоки начальной, основной и старшей школы.

Мэр подчеркнул, что новая школа в Очаково-Матвеевском выделяется своим фасадом, который напоминает детскую игру-лабиринт. Благодаря этому образовательное учреждение не выглядит, как учреждение. Для отделки были использованы современные и долговечные материалами, в том числе алюминиевые кассеты для облицовки стен, и гранитная антивандальная плитка - для цоколя. Вентилируемая фасадная система обеспечиваетс энергоэффективность здания. Высокий уровень комфорта и теплосбережения обеспечивается за счёт светопрозрачных конструкций, в которых установлены стеклопакеты с мягким селективным покрытием, заполненные аргоном.

Собянин добавил, что таких школ, как в Очаково-Матвеевском, в Москве очень мало.

