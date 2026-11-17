Сергей Собянин: Дворцу творчества имени А.П. Гайдара исполнилось 90 лет
Дворец творчества детей и молодёжи имени Аркадия Петровича Гайдара отмечает 90-летие. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что дворец открылся в 1936 году как Дом пионеров Пролетарского района столицы. Одними из первых в нём появились кружки авиамоделирования, кройки и шитья. В 1960–1970-х годах здесь проводили Гайдаровские недели со слётами пионерских отрядов и дружин, которые носили имя писателя. Выпускали популярную в СССР газету «Гайдаровские искры».
Имя Гайдара дворцу присвоили в 1974 году. Память о популярном детском писателе сохраняется и сегодня. В частности, продолжает работать музейный комплекс «Музеи Гайдара» с семью экспозициями.
По словам градоначальника, в настоящее время во дворце занимаются больше 35 тысяч школьников и студентов колледжей. Для них предусмотрено более двух тысяч образовательных программ по шести направлениям: социально-гуманитарному, художественному, естественно-научному, техническому, туристско-краеведческому и физкультурно‑спортивному. Особенно популярны у мальчишек и девчонок театральные, вокальные и танцевальные студии, а также спортивные и технические кружки, которые посещают больше 20 тысяч ребят.
Во дворце работают больше 140 специалистов. Это опытные педагоги, известные спортсмены и профессиональные актёры. В их числе чемпионка Европы по гонкам с препятствиями Светлана Филипович, актёр Руслан Ягудин и абсолютный победитель в номинации «Сердце отдаю детям» конкурса «Педагоги года Москвы — 2026» Тимур Ашуров.
«Программы дополнительного образования развивают у школьников творческое и критическое мышление, формируют навыки, которые пригодятся в будущей профессии. Это вносит вклад в проект «Всё лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети», - написал мэр.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве на базе старого Социально-реабилитационного центра ветеранов войн в Екатерининском парке создаётся дворец ветеранов специальной военной операции. Он указал, что это будет создан единый комплекс с впервые созданной полноценной инфраструктурой для восстановления и реабилитации ветеранов СВО с новейшим высокотехнологичным оборудованием.
Параллельно идёт комплексное благоустройство прилегающего Екатерининского парка. Работы планируют завершить уже в конце текущего года. Парк получит современную инфраструктуру для отдыха, спорта, творчества, семейного досуга, ярких городских событий, веранда для концертов, кинопоказов и тематических вечеров. При этом, он сохранит своё 300-летнее культурное наследие.
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