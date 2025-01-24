Собянин рассказал, каким будет инновационный центр МГУ «Воробьевы горы»
По поручению президента РФ Владимира Путина создается Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время уже готов флагманский объект центра – кластер «Ломоносов».
Также было выполнено благоустройство прилегающих территорий, в рамках которого появилась комфортная пешеходная связь со станциями метро «Университет», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».
«Создана главная дорожная «магистраль» ИНТЦ – участок Раменского бульвара, соединяющий Мичуринский проспект с проспектом Вернадского», – написал градоначальник.
Мэр добавил, что к юбилею МГУ городские службы привели в порядок сквер у Главного здания вуза и благоустроили прилегающие к нему улицы.
Ранее Собянин заявил, что звезду на главном здании МГУ будут реставрировать на высоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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