Собянин рассказал, каким будет инновационный центр МГУ «Воробьевы горы»

По его словам, в настоящее время уже готов флагманский объект центра – кластер «Ломоносов».

Также было выполнено благоустройство прилегающих территорий, в рамках которого появилась комфортная пешеходная связь со станциями метро «Университет», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

«Создана главная дорожная «магистраль» ИНТЦ – участок Раменского бульвара, соединяющий Мичуринский проспект с проспектом Вернадского», – написал градоначальник.

Мэр добавил, что к юбилею МГУ городские службы привели в порядок сквер у Главного здания вуза и благоустроили прилегающие к нему улицы.

Ранее Собянин заявил, что звезду на главном здании МГУ будут реставрировать на высоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».