По его словам, вместе со столичными властями эти НКО помогают жителям с инвалидностью, детям-сиротам, людям в трудной жизненной ситуации, участникам СВО и их близким и многим другим. Их работа дополняет масштабную систему господдержки уникальными услугами и индивидуальными решениями.

Градоначальник отметил, что московское правительство, в свою очередь, сформировало эффективную экосистему сотрудничества с НКО. Её неотъемлемой частью стал конкурс грантов «Москва — добрый город». В 2026 году его провели в восьмой раз. Поступило 436 заявок, что почти на 15% больше, чем в прошлом году. Финансовую поддержку города по решению конкурсной комиссии получили 83 проекта, между которыми распределили 400 млн рублей.

В число победителей вошёл благотворительный фонд «Синдром любви». Он поможет детям и взрослым с синдромом Дауна развивать свои способности и становиться самостоятельнее на каждом этапе жизни — от первых шагов до выбора профессии. Также финансирование получит автономная некоммерческая организация «Игруля», где москвичи с инвалидностью научатся создавать мягкие игрушки для домашних животных. Это занятие станет и источником заработка — изделия будут представлены на городских ярмарках и благотворительных фестивалях.

Работа благотворительного фонда «Искусство быть рядом» направлено на помощь подросткам с расстройством аутистического спектра и другими ментальными особенностями подготовиться к самостоятельной взрослой жизни. Благотворительный фонд «Качество жизни» организует в городских социальных домах занятость для москвичей с ментальными особенностями, которые будут выполнять реальные заказы предприятий, развивая при этом трудовые навыки и самостоятельность.

Центр социальных проектов «Молодёжный интеллектуальный ресурс» будет помогать московским подросткам преодолевать конфликты, снижать риски буллинга и находить общий язык со сверстниками.

Московская ассоциация ветеранов СВО, также вошедшая в список победителе конкурса, будет развивать два направления поддержки. Это программа «Равный — равному», в рамках которой завершившие службу бойцы СВО станут наставниками и будут делиться опытом, проводить регулярные консультации и помогать участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни. Проект «Свой барбер» направлен на организацию бытовых услуг для ветеранов, проходящих лечение или имеющих ограничения по здоровью.

