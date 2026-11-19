Собянин подвел итоги благоустройства на востоке Москвы
В этом году в Москве комплексно обновили жилые кварталы в пяти районах: Вешняках, Перове, Новокосине, Новогирееве и Косино-Ухтомском. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Вешняках привели в порядок два квартала. Первый расположен между улицами Вешняковская, аллеей Жемчуговой и улицей Юности. Рядом с ним находятся дошкольные отделения и учебные корпуса Вешняковской школы, а также Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича. В этой связи в основу проекта легла идея счастливого детства.
Так, на обновлённой территории были установлены современные детские площадки, рассчитанные на ребят разных возрастов. Для самых маленьких предусмотрены безопасные комплексы с невысокими горками, качалками и песочницами, выполненными из экологичных материалов. Для ребят постарше - игровые лабиринты, канатные конструкции и многофункциональные городки, стимулирующие фантазию и физическую активность.
Второй квартал, благоустроенный в Вешняках, находится между улицами Молдагуловой, Юности и Снайперской, рядом с Кусковским лесопарком, корпусами школы № 1512 и детским садом. Здесь в ходе реализации проекта создали пространства для сюжетных игр, разделенные по возрастам и интересам, чтобы и малыши, и подростки нашли себе занятия по душе.
В Перово провели комплексное благоустройство квартала между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева. Здесь обустроили пять детских площадок с разным набором малых архитектурных форм. Также обновили хоккейную коробку, рядом с которой появились теплая раздевалка и теннисные столы. Для фитнес-тренировок на свежем воздухе предусмотрены силовые тренажеры на разные группы мышц и оборудование для аэробной нагрузки. Кроме того, были созданы уютные зоны тихого отдыха с лавочками и современная система освещения.
Помимо этого в Перове привели в порядок жилой квартал между улицами 1-я Владимирская, Плеханова, 4-м проездом Перова Поля и шоссе Энтузиастов. Обустроили детские площадки с песочным двориком и батутами. Установили тренажеры, поле для мини-футбола, баскетбола. Организовали место для шахматных поединков.
В Новокосино провели комплексное благоустройство квартала между Суздальской и Новокосинской улицами. Каждый двор здесь получил свой оригинальный облик. В одном из них появились игровые комплексы в экостиле. Для любителей активного образа жизни сделали спортивные кластеры с многофункциональной площадкой для баскетбола, волейбола и воркаута.
В Новогиреево обновили квартал, ограниченный Мартеновской улицей, Зеленым проспектом и 6-м проспектом Новогиреева. Для детей предусмотрены современные площадки с тематическими комплексами. Особенно сильно преобразилось пространство у дома 50 на Зеленом проспекте. Среди новинок – универсальная спортивная площадка с трибунами для зрителей.
В Косино-Ухтомском обновление затронуло территорию между улицами Летчика Павлова, Дмитриевского, Лухмановской и Святоозерской. В порядок привели семь дворовых территорий. Теперь здесь есть яркие островки детства с самыми разными игровыми городками. А также спортивные зоны – от воркаут-комплексов до футбольной площадки с искусственным газоном.
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