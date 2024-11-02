Собянин рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве

Путепроводы — важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Глава города Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы построят в столице в ближайшее время.

По его словам, уже в этом году завершат работы на путепроводе «Текстильщики», достроят путепровод через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра. А в 2025 году будут готовы сразу три путепровода на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1.

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Адресная инвестиционная программа Москвы включает перечень объектов, запланированных к строительству и реконструкции. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений. В течение трех лет власти намерены завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Также планируется построить новый мост через Москву-реку и благоустроить ряд набережных. Среди них Симоновская, Карамышевская и набережную Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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