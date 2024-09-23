Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

В Москве снова запустили трамваи по улице Сергия Радонежского. Движение по обновленной линии открыл мэр города Сергей Собянин.

«После запуска этой линии 700 тысяч жителей получат возможность ехать до Садового кольца. Это конечно, большой плюс — из Перова до Садового. Мы эту линию потом продлим еще до района Ивановское», — заметил он.

Как добавил Собянин, трамваи постепенно становятся самым популярным общественным транспортом в столице, поскольку такие поездки комфортнее метро.

С середины 1870-х годов по Вороньей улице проходила Курская линия городских конно-железных дорог. В начале XX века конку заменил электрический трамвай. С 1923 по 1992 год эта улица называлась Тулинской, затем стала улицей Сергия Радонежского. Трамваи курсировали по ней до 1980, затем линию демонтировали.

Однако в начале 2020-х годов по поручению мэра столицы разработали проект комплексного благоустройства улицы, включающего и восстановление движение трамваем. Реализация проекта началась в марте 2024 года и завершилась в сентябре.

При строительстве новой трамвайной линии применили современную технологию бесшовной укладки путей без стыков, что позволит трамваем двигаться тихо и плавно. В рамках программы «Чистое небо» воздушные кабельные линии на улице Сергия Радонежского перенесли в подземные коллекторы.

После восстановления трамвайных путей на улице был организован новый маршрут трамвая № 2 «3-я Владимирская улица» — «Курский вокзал», курсирующий от шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

Пассажирам доступны пересадки на 15 станций девяти линий рельсового транспорта. По маршруту № 2 будет курсировать семь современных низкопольных трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Интервал движения составит 10 минут. Прогнозируемый пассажиропоток — около 20 тысяч пассажиров в сутки.

