Собянин рассказал, какие проекты НКО получили гранты «Москва — добрый город»

Итоги седьмого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город» подвели в столице. Об этом рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

С 2019 года победителями конкурса стали 738 проектов НКО, на поддержку их инициатив выделили 2,8 млрд рублей. Участники этого года могли выбрать одно из шести приоритетных направлений: помощь бойцам специальной военной операции и их близким, проекты для семей с детьми и взрослыми с инвалидностью, многодетных семей, детей-сирот, семей и подростков в трудной жизненной ситуации, социальное волонтерство и наставничество, социальная адаптация и пробация, популяризирующие здоровый образ жизни проекты.

На конкурсе были расширены возможности для участия молодых НКО. Подать заявку могли организации с опытом работы от полугода. При этом для проектов участников СВО не было ограничений по дате регистрации. Из 380 поданных заявок эксперты отобрали 90 инициатив, реализация которых запланирована на 2026 год.

Наибольшей популярностью традиционно пользовалось направление, связанное с поддержкой взрослых и детей с особенностями здоровья — на него пришлось 36 процентов проектов-победителей. Еще 27 процентов НКО будут реализовывать программы поддержки многодетных и приемных семей, в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и трудных подростков. На проекты поддержки участников СВО приходилось 14 процентов. Число победителей конкурса в этой категории по сравнению с 2024 годом выросло вдвое.

«Гранты традиционно были разделены на три группы: до одного миллиона рублей получили 16 процентов организаций, от одного до пяти миллионов рублей — 47 процентов победителей и от пяти до 10 миллионов рублей — 37 процентов НКО. Общий бюджет конкурса составил 400 миллионов рублей», — указал Собянин.

Так, Ассоциация ветеранов специальной военной операции Москвы начнет программу обучения наставников из числа завершивших службу бойцов СВО. Участники программы, которые уже прошли путь возвращения к мирной жизни, будут поддерживать других ветеранов СВО. В свою очередь, автономная некоммерческая организация «РОСТ» в своем новом проекте организует дополнительные индивидуальные онлайн-занятия по всем школьным предметам для детей из приемных семей и ребят, временно проживающих в центрах для детей-сирот. Опытные педагоги применяют современные образовательные методики с учетом особенностей ребенка и работают с мотивацией.

При этом творческое объединение «Круг» проведет для людей с инвалидностью занятия по гончарному, столярному, свечному и кулинарному делу, созданию керамических изделий и мыловарению. Они состоятся в инклюзивных мастерских, предоставленных столицей. Участники смогут подобрать для себя востребованный вид деятельности и стать настоящим мастерами и трудоустроиться в будущем. Родителям и сопровождающим будут предоставлять необходимую поддержку и консультации по актуальным вопросам.

Организация «Наш солнечный мир» запустит уникальный проект по социальной адаптации людей с расстройством аутистического спектра (РАС). Малышей начнут готовить к посещению детского сада, научат общаться с другими детьми, первоклашкам станут доступны занятия по подготовке к школе, а молодежь будут обучать в группах для освоения необходимых навыков самостоятельного обслуживания. В свою очередь, благотворительный фонд «Даунсайд Ап» начнет проект «Я шагаю по Москве», где организует регулярные занятия в группах для подростков с синдромом Дауна и их близких. Участники будут осваивать повседневные бытовые навыки, учиться общению, безопасному поведению в городе, профессиональной ориентации.

