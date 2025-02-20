Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

По его словами, кроме производства вооружений и соцподдержки бойцов, это медпомощь, в том числе «крупнейший в стране комплексный центр по лечению, реабилитации, протезированию бойцов».

Речь идёт о ММКЦ «Вороновское», где работают высококвалифицированные специалисты с опытом лечения боевой травмы и имеется новейшая медтехника. Вся необходимая помощь оказывается в одном месте, для чего в центре имеются протезное предприятие полного цикла, зоны ЛФК и реабилитационные залы, школа ходьбы для обучения пользованию протезом.

«Делаем таким образом, чтобы ребята полноценно вернулись к жизни, не чувствовали себя инвалидами, вставали в строй, снова работали, жили», – подчеркнул Собянин.

Отмечается, что протезирование занимает минимальное время - от четырёх до 12 недель. А после выписки пациенты смогут обслуживать их и ремонтировать, как на базе предприятия-изготовителя в столице, так и у партнёрских организаций в других регионах РФ.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о дефиците протезистов в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

