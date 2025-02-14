Британскому инвалиду выдали сертификат на длительный полет в космос

Британец Джон Макфолл, в юношестве лишившийся ноги в ДТП, получил сертификат, разрешающий ему длительные полёты в космос. Как сообщает Agence France-Presse, об этом заявили Европейском космическом агентстве (ЕКА).

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Директор агентства по исследованию человека и роботов Дэниел Нойеншвандер отметил, что теперь 43-летний Макфол может «отправиться в длительный полёт на Международную космическую станцию».

В ЕКА указали, что дата полёта британца будет назначена после того, как протез британца пройдёт все необходимые тесты на соответствие космическим путешествиям.

Ранее российский космонавт Кирилл Песков вошёл в состав новой миссии Crew-10, которая отправится на МКС 12 марта, сообщает RT.

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Фото: nasa.gov
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